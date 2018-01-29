Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 30 января 2018 года

14:54 | 31.01.2018

За прошедшие сутки с 08:00 30.01.2018 до 08:00 31.01.2018 на территории Свердловской области зарегистрировано 148 преступлений.



В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 100 противоправных деяний. Среди них: семь фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, одно разбойное нападение, пять грабежей, 39 краж чужого имущества, в том числе три квартирных, два факта мошенничества, шесть фактов незаконного оборота наркотиков, в том числе два факта сбыта.



За прошедшие сутки на территории области произошло два ДТП, в которых пострадали два человека.



За минувшие сутки на территории области проведено пять мероприятий, в которых приняли участие до 620 человек. Для обеспечения охраны порядка было задействовано 25 сотрудников полиции, восемь представителей частных охранных предприятий, два члена ДНД. Нарушений общественного порядка не допущено.



Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области