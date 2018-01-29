Стартовал прием заявлений для голосования на выборах по месту нахождения

14:47 | 31.01.2018

Сегодня в России начался прием заявлений от граждан, которые собираются голосовать на президентских выборах 18 марта по месту нахождения.



В Екатеринбурге заявления принимают в семи районных территориальных избиркомах, сети областных МФЦ, Центре муниципальных услуг Екатеринбурга, а также через Единый портал госуслуг.



Прием заявлений продлится до 12 марта.





Фото: davydov.in