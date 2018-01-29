Главы Серова и Арамиля отчитались перед Куйвашевым о проделанной работе

12:55 | 31.01.2018

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провел рабочие совещания с главами Серова и Арамиля, которые отчитались о выполнении поручений по развитию территорий и планах на 2018 год.



Как сообщила глава Серова Елена Бердникова, рост заработной платы, по предварительным результатам, составил около 6 %, рост объема инвестиций — почти 20 %. В 2017 году был проведен ремонт главной улицы города — улицы Ленина. Также завершена газификация поселка Новое Медянкино, отремонтирован корт хоккейного клуба «Мечта», построена лыжная база, проведена реконструкция площадки у ДК «Металлург», организованы детские площадки.



«Среди приоритетных направлений для работы в 2018 году большое количество связано с благоустройством, дорожным ремонтом. Это, в частности, улица Зеленая, дороги, расположенные рядом с образовательными учреждениями», — сказала Елена Бердникова.



Кроме того, в Серове запланировано строительство новой художественной школы и реконструкция футбольного поля серовской детско-юношеской спортивной школы.



Глава Арамильского городского округа Виталий Никитенко сообщил, что общий объем бюджета в 2017 году составил 627 миллионов рублей, инвестиции по крупным и средним компаниям с 2012 года выросли более чем в три раза — до 1 миллиарда рублей. В прошлом году были отремонтированы здания начальных классов в двух школах, в детских садах создано 180 дополнительных мест.



«В конце года нам удалось увеличить расходы по социально значимым направлениям. В том числе на переселение граждан из аварийного жилья израсходовано 5,7 миллиона рублей, переселены 39 человек из трех аварийных домов. План на 2018 год — 8,5 миллиона рублей», — отчитался Виталий Никитенко.