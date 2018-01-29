Замминистра сельского хозяйства РФ провел в Екатеринбурге совещание по поводу африканской чумы

10:46 | 31.01.2018

В ходе визита на Средний Урал заместитель министра сельского хозяйства России Евгений Непоклонов провел окружное совещание по профилактике и предотвращению распространения вируса африканской чумы свиней. Об этом сообщает департамент информполитики губернатора.



«В 2017 году вирус африканской чумы регистрировался в 22 субъектах России, было зафиксировано 165 очагов. Сам факт того, что заболевание перешагнуло через Урал, развеял миф, который существовал ранее, что болезнь не коснется субъектов Сибирского региона и Зауралья, что ветеринарные службы там настолько готовы и подкованы, что не допустят факта заноса этого заболевания. Все началось с Омской области», — заявил чиновник.



В ответ свердловские власти отчитались о ситуации в регионе.



«Для нашего округа вопрос эпизоотической ситуации по африканской чуме свиней и о принимаемых мерах по предотвращению распространения заболевания является крайне актуальным. В 2017 году на территории округа было зафиксировано данное заболевание в Челябинской и Тюменской областях, Ямало-Ненецком автономном округе. Произошло инфицирование объектов на территории Курганской области. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить Министерство сельского хозяйства Российской Федерации за совместную результативную работу и помощь в вопросах обеспечения эпизоотического благополучия», — заявил первый заместитель свердловского губернатора Алексей Орлов.



Фото: perepel-krym.ru