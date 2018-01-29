Переехавший пьяного человека комбайнер получил 2 года

10:09 | 31.01.2018

Красноуфимский райсуд приговорил к двум годам лишения свободы комбайнера из Ачитского района. Как сообщает пресс-служба свердловского СУ СКР, он был признан виновным в причинении смерти по неосторожности в ходе исполнения служебных обязанностей.



ЧП произошло 15 июля прошлого года. Комбайнер выехал в поле на спецтехнике и переехал спавшего там пьяного человека. В результате тот через несколько дней скончался.



Фото: novostipmr.com