Уральские спасатели получили «Пираний»

10:02 | 31.01.2018

Уральский поисково-спасательный отряд МЧС РФ получил на вооружение современные аэролодки «Пираньи». Вскоре они будут использоваться при патрулировании Белоярского водохранилища, сообщает пресс-служба ведомства.



Эта техника способна двигаться по воде, льду, болотам, развивает скорость до 100 км/ч и способна везти до полутора тонн груза.



«Скорость и возможность добраться до самых труднодоступных мест — это важнейшие условия для эффективной работы спасателей. Министерство своевременно оснащает нас усовершенствованной техникой и самыми передовыми технологиями спасения для повышения оперативности поисково-спасательной службы. Новая аэролодка идеально сочетает в себе быстроходность глиссера и вездеходность аэросаней», — рассказал начальник Уральского спасотряда Игорь Макаров.