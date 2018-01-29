Коммунальная авария на Шефской. Вода заливает проезжую часть

09:08 | 31.01.2018

Утром 31 января на перекрестке Шефской — Красных Командиров пробило трубу с горячей водой. Как сообщает портал Е1 со ссылкой на очевидца, из-под земли бьет «гейзер», все вокруг заволокло паром и автомобилистам приходится ехать осторожно в этом тумане.



Стоит учесть, что на этом участке небольшая горка, которая, с учетом температуры (-18 градусов), скоро превратится в «каток».



Фото: e1.ru