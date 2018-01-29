Рубрика: Новости дня
21:50 | 30.01.2018
Бомжей из Екатеринбурга будут судить за кровавое убийство
Как сообщил руководитель следственного отдела по Железнодорожному району Екатеринбурга СУ СКР по Свердловской области Максим Рябков, одному мужчине предъявлено обвинение по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух лиц»), второму — по статье 316 УК РФ («Заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления»).
Фото: пресс-служба СУ СКР по Свердловской области
Ольга Дубровина © «Вечерние Ведомости»
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