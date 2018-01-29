Бомжей из Екатеринбурга будут судить за кровавое убийство

21:50 | 30.01.2018

Дело двух бомжей, совершивших жестокую расправу над своими знакомыми, передано в Свердловский областной суд для рассмотрения. Один из мужчин, будучи пьяным, зарубил топором двух человек, которые также не имели определенного места жительства. Произошло убийство на теплотрассе недалеко от улицы Никольской в Екатеринбурге. Второй обвиняемый помог другу спрятать трупы в лесу.



Как сообщил руководитель следственного отдела по Железнодорожному району Екатеринбурга СУ СКР по Свердловской области Максим Рябков, одному мужчине предъявлено обвинение по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух лиц»), второму — по статье 316 УК РФ («Заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления»).





Фото: пресс-служба СУ СКР по Свердловской области