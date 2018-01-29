Сроки по перекрытию улиц у Центрального стадиона снова сдвинуты

19:57 | 30.01.2018

Улицы собираются перекрывать на следующей неделе. Частичное закрытие улиц Пирогова и Ключевской собирались произвести 1 февраля, но сроки вновь перенесли.



Председатель комитета по организации значимых общероссийских и международных мероприятий Анна Байчибаева рассказала следующее: «Мы просили перекрывать улицы по факту поставки оборудования для стадиона, чтобы не закрывать движение без необходимости. Сразу оговаривали, что 1 февраля – это условная дата. Сейчас ориентируемся на числа с 5 по 10 февраля».



Планируется, что движение будет перекрыто на участках улиц Пирогова от Анри Барбюса до Ключевской и Ключевской от Мельникова до Пирогова. Тогда же улица Крылова от Ключевской до Анри Барбюса станет двусторонней. С 15 февраля на автомобиле невозможно будет проехать по участку улицы Татищева от Мельникова до Пирогова в сторону центра. Все эти улицы откроют через полгода, после проведения чемпионата мира по футболу.



Фото: sports.ru