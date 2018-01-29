Новой ветке метро, связывающей ЖБИ и центр Екатеринбурга, — быть! Когда-нибудь

14:21 | 30.01.2018

В Екатеринбурге новая ветка метро свяжет ЖБИ и центр. Об этом в программе «Открытая студия» на канале «41-Домашний» заявил заместитель главы администрации Екатеринбурга Алексей Белышев.



Чиновник отметил, что находящийся на слуху, очевидно в связи с заявкой Екатеринбурга на проведение выставки «ЭКСПО-2025», маршрут с ВИЗа до центра города не является приоритетным. «Более важным мы считаем обратное направление, с ЖБИ гораздо сложнее выехать, чем с ВИЗа», — сказал замглавы администрации.



Алексей Белышев заверил зрителей передачи, что в Екатеринбурге появится не только вторая, но и третья ветка метро.



Причиной такой уверенности чиновника является то, что их строительство заложено в генеральном плане развития города.



Без ответа остался только один, самый важный вопрос: когда так необходимые городу линии метро либо что-то заменяющее их появится в реальности?



«Год сказать сложно, потому что затраты достаточно большие», — добавил Алексей Белышев.



Зачем были нужны эти заявления чиновнику городской администрации, остаётся непонятным. Никто не сомневается, что когда-нибудь в Екатеринбурге появится свой космодром, вот только непонятно когда, денег очень много потребуется.