Шарташский лесопарк вместит до 35 тысяч человек

13:33 | 30.01.2018

После благоустройства Шарташский парк сможет принимать до 35 тысяч посетителей, считают эксперты. Как сообщает департамент информполитики губернатора, там должны будут появиться велосипедные и пешеходные дорожки, организовано освещение и видеонаблюдение. Благоустройство Шарташского лесопарка планируется завершить в 2020 году.



«Все конструкции будут выполнены из вандалоустойчивого материала в стиле хай-тек. Помимо этого, будет обустроено несколько входных групп на основных входах в парк», — сообщил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов.



Фото: tonkostyturizma.ru