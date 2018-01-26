Организатор бойни в Цыганском поселке признан виновным

18:22 | 29.01.2018

25-летний Руслан Оглы предстал 29 января перед судом и был признан виновным по ч. 1.1 и ч. 2 ст. 212 УК РФ (склонение к участию и участие в массовых беспорядках), сообщает пресс-служба свердловского УСКР. Он получил 5 лет 4 месяца строгого режима.



Напомним, речь идет о расследовании побоища, произошедшего в сентябре 2016 года на Депутатской. После ссоры с Олегом Шишовым Дмитрий Пестриков назначил оппоненту «стрелку» возле его дома, куда созвал около 25 человек из цыганского клана Оглы (с помощью родственника Руслана Оглы, который и взял на себя «организационные хлопоты») и спортсменов из клуба «Храбр». Шишов с друзьями взяли с собой огнестрельное оружие, открыли стрельбу, в результате чего 13 нападавших были ранены, двое скончались на месте.



В отношении стрелявших претензии следствия свелись к необходимой самообороне. Еще 19 участников тех событий со стороны «цыгана Димы» ждут суда.



Фото: newsru.com