Рубрика: Новости дня
18:22 | 29.01.2018
Организатор бойни в Цыганском поселке признан виновным
Напомним, речь идет о расследовании побоища, произошедшего в сентябре 2016 года на Депутатской. После ссоры с Олегом Шишовым Дмитрий Пестриков назначил оппоненту «стрелку» возле его дома, куда созвал около 25 человек из цыганского клана Оглы (с помощью родственника Руслана Оглы, который и взял на себя «организационные хлопоты») и спортсменов из клуба «Храбр». Шишов с друзьями взяли с собой огнестрельное оружие, открыли стрельбу, в результате чего 13 нападавших были ранены, двое скончались на месте.
В отношении стрелявших претензии следствия свелись к необходимой самообороне. Еще 19 участников тех событий со стороны «цыгана Димы» ждут суда.
Фото: newsru.com
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
29.01.2018
23:19 | 29.01.2018
В Екатеринбурге наградили талантливых литераторов
22:45 | 29.01.2018
Голый и буйный: в Волчанске мужчина, угрожая ножами, принудил жителей квартиры спрыгнуть с балкона
20:50 | 29.01.2018
После съезда с горы на «бублике» женщина получила травму позвоночника
19:38 | 29.01.2018
Под Екатеринбургом мать девятерых детей покончила с собой
19:08 | 29.01.2018
99 домов Екатеринбурга останутся из-за аварии без тепла этой ночью
18:46 | 29.01.2018
Сразу две статьи Уголовного кодекса грозит родителям за фиктивную регистрацию первоклассников в Екатеринбурге
18:22 | 29.01.2018
Организатор бойни в Цыганском поселке признан виновным
17:22 | 29.01.2018
Соцпроекты РМК в Карабаше признаны лучшими на Урале и в Сибири
17:17 | 29.01.2018
Владимиру Бурматову вручили самую престижную премию Урала и Сибири
17:10 | 29.01.2018
В Прикамье подпишут соглашение о сотрудничестве в сфере блокчейн
16:51 | 29.01.2018
535 жителей Частинского района Прикамья могут пользоваться газом
16:29 | 29.01.2018
Екатеринбургская почта приняла еще двоих «альтернативщиков»
16:25 | 29.01.2018
КЭАЗ представил свои предложения по ускорению импортозамещения
16:04 | 29.01.2018
Пермский край увеличивает инвестпривлекательность
15:41 | 29.01.2018
Заброшенную больницу в Зеленой роще передали застройщику
15:41 | 29.01.2018
«Око» космомониторинга охватит территории 11 лесничеств Свердловской области в 2018 году
14:58 | 29.01.2018
Постановочный грабёж в Нижнем Тагиле был раскрыт буквально за час
14:53 | 29.01.2018
Курганец получил срок за установку пиратских программ Microsoft
14:46 | 29.01.2018
Недостроенную телебашню в Екатеринбурге могут снести 20 февраля
14:23 | 29.01.2018
Более 600 пермских школьников смогут совместить образование и спорт
14:11 | 29.01.2018
Чья кошка? Пермские судебные приставы получили исполнительный лист на клуб любителей кошек
13:51 | 29.01.2018
Евгений Куйвашев поздравил президента Чехии с победой
13:45 | 29.01.2018
Екатеринбургские школьницы победили в конкурсе «Хакатон-2025»
13:18 | 29.01.2018
В Екатеринбурге под суд пойдёт бывший директор агентства недвижимости, обманувшая знакомых более чем на 12 миллионов рублей
13:14 | 29.01.2018
В Екатеринбурге суд удовлетворил иск Роспотребнадзора о блокировке сайта, на котором отсутствовала необходимая для потребителей информация
13:13 | 29.01.2018
Специалисты «Т Плюс» помогли восстановить теплоснабжение поселка Сараны в Горнозаводском районе Прикамья
13:00 | 29.01.2018
Сегодня ночью на улицах Перми работало 270 единиц техники
12:44 | 29.01.2018
В ЦГБ № 1 ищут взрывное устройство
12:37 | 29.01.2018
Двое игроков «Пармы» примут участие в «Матче всех звезд»
12:26 | 29.01.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 28 января 2018 года
12:19 | 29.01.2018
К концу недели в Перми ожидается потепление
11:50 | 29.01.2018
За убийство кота екатеринбуржцу грозит тюремный срок
11:44 | 29.01.2018
В Кировграде банду наркоторговцев отправили под суд
11:21 | 29.01.2018
В отношении бывшего сысертского чиновника ввели процедуру банкротства
10:46 | 29.01.2018
ГИБДД: сводка происшествий на территории Свердловской области за выходные дни с 26 по 28 января 2018 года
10:34 | 29.01.2018
Сотрудники режевского «Водоканала» получили зарплаты через суд
09:55 | 29.01.2018
Под Асбестом нашли изумруд весом 1,6 кг
09:38 | 29.01.2018
В час пик на ВИЗе сломался светофор
09:24 | 29.01.2018
Погода на этой неделе «удивит» екатеринбуржцев
08:42 | 29.01.2018
В Екатеринбурге состоится первенство России по армрестлингу
08:41 | 29.01.2018
Пожарные спасли «собачью ферму» на Зеленом острове
21:06 | 28.01.2018
На Уралмаше устранена коммунальная авария, из-за которой жители 10 домов остались без воды