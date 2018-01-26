Екатеринбургская почта приняла еще двоих «альтернативщиков»

16:29 | 29.01.2018

В этом году «Почта России» приняла на альтернативную службу двух призывников. Как уточняет пресс-служба филиала, всего их работает в уральской столице трое (один был принят ранее и в этом году закончит обязательную работу). Напомним, срок альтернативной службы составляет 21 месяц против 12 в Вооруженных силах РФ.



Если говорить по УрФО, то всего в округе альтернативную службу проходит семь человек: по одному в Челябинской области и ХМАО, двое в ЯНАО. Всего же по России работу почтальона военной службе предпочли 400 человек.



Фото: cdn.iz.ru