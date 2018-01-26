Екатеринбургские школьницы победили в конкурсе «Хакатон-2025»

Команда, состоящая из школьниц Екатеринбурга, победила в конкурсе «Хакатон-2025», организованном заявочным комитетом «Экспо-2025» и прошедшем в минувшие выходные в главном учебном корпусе УрФУ.В состав команды вошли Юлия Чудиновских, Екатерина Слезко, Кристина Зуева и Дарья Белоглазова.Девочки получат специальный приз – грант в 100 тысяч рублей на разработку материала из наночастиц, который сможет заменить человеческую кожу.Школьницы предложили воссоздать кожу человека, используя метод магнитной левитации. Полученный материал можно будет использовать для трансплантации на место повреждённых участков кожи, что на сегодняшний день крайне актуально, например, в ожоговых центрах проблема с материалами для пересадки кожи существует всегда.По замыслу организаторов конкурс должен привлечь талантливых разработчиков и авторов инновационных идей к созданию «города будущего» в Екатеринбурге.