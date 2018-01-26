Работы по ликвидации аварии на перекрёстке улиц Калинина и Индустрии продолжаются

18:43 | 28.01.2018

Работы по устранению повреждения трубопровода холодного водоснабжения, произошедшего сегодня утром на перекрёстке улиц Калинина и Индустрии, продолжаются.



Напомним, из-за повреждения на трубопроводе без водоснабжения остались 10 жилых домов по улицам Ильича, Калинина, Кировградской, Стахановской и Индустрии.



К жилым домам организован подвоз питьевой воды. Автоцистерны находятся по адресам: улица Калинина, 40, и угол Стахановской, 14, и Кировградской, 34.



В диспетчерской ЕМУП «Водоканал» нам сказали, что информацию о времени окончания работ по ликвидации аварии можно получить не ранее 20:00.