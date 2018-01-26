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Рубрика: Новости дня


19:35 | 27.01.2018

Гафур Рахимов возглавил Международную ассоциацию бокса, Федерация бокса России поддержала этот выбор

27 января исполняющим обязанности президента Международной ассоциации бокса (AIBA) назначен Гафур Рахимов, сообщил ТАСС генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

Федерация бокса России поддержала это решение Международной ассоциации бокса.

Напомним, в субботу пост временного исполняющего обязанности президента AIBA покинул Франко Фальчинелли. Об этом он объявил на внеочередном конгрессе AIBA в Дубае (ОАЭ).

20 ноября прошлого года должность президента AIBA покинул Чинг-Куо Ву. В июле 2017 года 13 членов исполкома AIBA выразили Чинг-Куо Ву вотум недоверия, одной из причин которого стали финансовые проблемы организации. Президенту было предложено уйти в отставку по собственному желанию, однако тогда он ответил отказом. 4 ноября исполняющим обязанности главы AIBA стал вице-президент ассоциации Франко Фальчинелли.

Выборы нового президента AIBA пройдут на очередном конгрессе организации, который состоится в ноябре этого года в Москве.

© «Вечерние Ведомости»



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