Полуголый мужчина устроил драку на концерте известной певицы Линды в Екатеринбурге

11:31 | 27.01.2018

Инцидент произошел вчера вечером на площадке в Ельцин центре. Неадекватный молодой парень начал драку прямо в зале.



Очевидец Дмитрий рассказывает следующее: «Я увидел, что люди в центре площадки разбежались в разные стороны. Там была драка. Неадекватный парень в порванной футболке сцепился с одним из зрителей, а потом – с другим. Я постарался растащить дерущихся, но этот парень продолжал всех вокруг толкать и бить».



По словам Дмитрия, когда на место прибыла охрана, дебошир побежал к выходу, подпрыгивая. Через определенный промежуток времени парень попытался вернуться в зал, но охрана его не пустила.



Когда концерт Линды уже подходил к завершению, молодой человек разделся до трусов и стал бегать по холлу. В таком виде он выбежал на улицу. Полицию в Ельцин-центр вызывать не стали.



Отмечается, что дебошир не был пьяным.



Также стоит сказать, что концерт сорван не был. Как пояснил представитель Линды Михаил Кувшинов, ничего существенного не произошло. Ситуация была более здравая, чем серьёзная драка.



Фото: zloyrock.ru