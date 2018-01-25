Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 26 января 2018 года

10:16 | 27.01.2018

За прошедшие сутки с 08:00 26.01.2018г. до 08:00 27.01.2018г. на территории Свердловской области зарегистрировано 154 преступления.



В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 95 противоправных деяния. Из них: 1 убийство, 2 факта умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 1 разбой, 4 грабежа, 6 квартирных краж, 3 угона автотранспорта, 17 фактов мошенничества, 35 фактов незаконного оборота наркотиков, из которых 28 сбыта.



За прошедшие сутки на территории области произошло 6 ДТП, в которых 7 человек пострадали.



За минувшие сутки на территории области проведено 3 мероприятия, в которых приняли участие до 280 человек. Для обеспечения охраны порядка было задействовано 17 сотрудников полиции, 10 сотрудников частных охранных организаций. Нарушений общественного порядка не допущено.



Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области