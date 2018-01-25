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Рубрика: Новости дня


22:15 | 26.01.2018

Общественная палата Екатеринбурга пополнилась новичками

Сегодня в Екатеринбурге был утвержден новый состав городской Общественной палаты - в ней оказалось 33 человека. По 11 кандидатур в Общественную палату были выдвинуты Екатеринбургской гордумой, мэром Екатеринбурга и членами палаты.

Новыми членами структуры стали генеральный директор группы компаний «Стройтэк» Владимир Копылов, руководитель управляющей компании «Лига ЖКХ» Илья Сотонин и гендиректор комбината «Хороший вкус» Михаил Смоляков. В новый состав палаты также вошли президент ассоциации «Товароведы-менеджеры Екатеринбурга» Ольга Васькова, пенсионер и экс-руководитель аппарата городской думы Екатеринбурга Ольга Софина, которая раньше была руководителем аппарата Екатеринбургской гордумы. В общем, теперь из 33 членов палаты в новом созыве будет 17 новичков.

Новый созыв общественной палаты Екатеринбурга приступит к работе с 5 февраля текущего года.

Фото: argumenti.ru

Анна Гусева © «Вечерние Ведомости»



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