Митинги поклонников Навального согласовали в Нижнем Тагиле и Екатеринбурге

20:01 | 26.01.2018

Так называемая «забастовка» избирателей пройдёт 28 января в 14:00 на площадке возле памятника металлургам у Лисьей горы в Нижнем Тагиле.



Поклонники Алексея Навального ранее подали иск в суд и заявление в прокуратуру, причиной послужило предложение администрации Нижнего Тагила о проведении акции в деревне Усть-Утка либо на окраине города, так как все площадки в центре якобы уже заняты под проведение пикетов «Единой Россией». Сторонники Навального не согласились с такой постановкой вопроса и обратились в суд и прокуратуру, приведя веские доказательства того, что 15 января подали уведомление о проведении мероприятия в 9 часов утра и в очереди перед ними никого не было.



В Екатеринбурге митинг и шествие пройдут на улице 8 Марта, в сквере рядом с КРК «Уралец». Мероприятие согласовало Министерство общественной безопасности Свердловской области.



Фото: svoboda.org