На капитальный ремонт домов в Свердловской области потратили 14 миллиардов рублей

17:22 | 26.01.2018

В период с 2015 по 2017 год в Свердловской области в рамках программы Фонда капремонта удалось комплексно отремонтировать 7,5 миллиона квадратных метров жилых площадей. Общие затраты на их выполнение составили 14 миллиардов 250 миллионов рублей.



По данным главы Фонда капремонта Станислава Суханова, всего за три года на Среднем Урале капитально отремонтировано 4088 многоквартирных домов, благодаря чему условия проживания улучшили 147 тысяч 700 свердловчан.



Как сообщил Станислав Суханов, в части замены изношенного лифтового оборудования отличился Североуральск. В конце декабря 2017 года в городе был заменен последний изношенный лифт, на сегодняшний день проблем, связанных с эксплуатацией старых подъемников в жилфонде муниципалитета, больше нет.



Директор фонда назвал в числе главных факторов, сдерживавших проведение ремонтов, отказ со стороны УК и собственников помещений в допуске подрядчиков к общему имуществу МКД, а отдельных случаях — их требования о выполнении не предусмотренных законом работ.