Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 25 января 2018 года

10:34 | 26.01.2018

За прошедшие сутки с 08:00 25.01.2018 до 08:00 26.01.2018 на территории Свердловской области зарегистрировано 147 преступлений.



В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 100 противоправных деяний. Из них: три факта умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, одно изнасилование, два грабежа, 16 краж чужого имущества, в том числе одна квартирная, один угон автотранспорта, пять фактов мошенничества, 12 фактов незаконного оборота наркотиков, из которых пять фактов сбыта.



За прошедшие сутки на территории области произошло два ДТП, в которых два человека пострадали.



За минувшие сутки на территории области проведено 6 мероприятий, в которых приняли участие до 1290 человек. Для обеспечения охраны порядка задействовались 30 сотрудников полиции, 33 сотрудника частных охранных организаций. Нарушений общественного порядка не допущено.



Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области