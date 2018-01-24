Глава Фонда первого Президента России Б.Н. Ельцина и губернатор Свердловской области обсудили совместную работу, связанную с дальнейшим функционированием «Ельцин-центра»

21:33 | 25.01.2018

Евгений Куйвашев и Татьяна Юмашева провели встречу 25 января. Темой встречи стали дальнейшие работа и развитие «Ельцин-центра».



«Я рада, что «Ельцин-центр» создан в Екатеринбурге, на папиной родине. Считаю, что это правильное отношение. Хотя нас многие упрекают: «Почему не в Москве, там могло бы быть больше посетителей». Но я считаю, пусть все желающие приезжают к нам сюда, в Екатеринбург. Очень рада, что «Ельцин-центр» стал популярным, любимым. И что вы нам помогаете», — обратилась Татьяна Юмашева к губернатору.



В свою очередь Евгений Куйвашев поблагодарил дочь первого президента России за вклад, который она вносит в развитие музейного комплекса.



«Пусть все складывается, как вы задумали. А задумали вы хорошее дело для нашего города, региона и не только», — сказал он.



Губернатор также поздравил Татьяну Юмашеву с прошедшим недавно днем рождения и с Татьяниным днем.



Фото: pda.fedpress.ru