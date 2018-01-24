Заявка России на право проведения Всемирной выставки ЭКСПО-2025 представлена в швейцарском Давосе

19:56 | 25.01.2018

Заявка России на право принять выставку ЭКСПО в 2025 году стала одной из важных тем для обсуждения во время работы делегации на Всемирном экономическом форуме, проходящем в Давосе.



Как заявляет директор Заявочного комитета Светлана Сагайдак, девиз 48-го форума — «Создавая общее будущее в раздробленном мире» — перекликается с темой российской заявки «Преобразуя мир: инновации и лучшая жизнь — для будущих поколений».



«Несмотря на тревожное состояние современного мира, нам необходимо задумываться о том, какое будущее мы оставим в наследство следующим поколениям. Четвертая индустриальная революция, обсуждению которой на форуме будет посвящено немало времени, заставляет нас по-новому оценивать достижения научно-технического прогресса. Город будущего, инновационный смарт-сити, который будет создан на месте ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге, — наш ответ на вызовы текущего момента», — рассказывает Светлана.



Также отметим, что заявка была представлена в Русском доме, созданном фондом «Росконгресс». Именно в нем проходят мероприятия с участием российских и зарубежных лидеров бизнеса и политики.



В Заявочном комитете поясняют: «С учетом обширной и насыщенной программы Русского дома, с заявкой Екатеринбурга ознакомится максимальное количество гостей Давоса».



Фото: cod66.ru