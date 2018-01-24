Начальник свердловского полицейского главка поблагодарил Евгения Куйвашева за финансовую поддержку

В рамках региональных госпрограмм, направленных на профилактику правонарушений и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, в прошедшем году из бюджета Свердловской области было выделено свыше 400 миллионов рублей. Это позволило сохранить показатель уровня преступности в регионе, который является одним из самых низких среди крупнейших субъектов РФ.«Это очень существенная и своевременная поддержка. На предоставленные областным бюджетом средства в 2017 году нами были приобретены сотни единиц специальных технических средств и средств связи, более двухсот единиц автотранспорта», — сообщил начальник ГУ МВД России по Свердловской области Михаил Бородин на расширенном заседании коллегии главка, участие в котором принял Евгений Куйвашев и высокопоставленные силовики.Как отметил Евгений Куйвашев, в 2017 году на территории Свердловской области удалось сдержать рост преступности и сохранить контроль над криминальной ситуацией.«Вместе с тем вы работаете на том участке, где нельзя останавливаться на достигнутом», — обратился к участникам заседания Евгений Куйвашев.Он отметил, что сегодня на первый план выходят такие направления, как защита граждан от мошенничеств в сфере долевого строительства жилья, профилактика подростковой преступности, а также противодействие незаконному обороту оружия и наркотиков.