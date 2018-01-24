Рубрика: Новости дня
17:20 | 25.01.2018
Начальник свердловского полицейского главка поблагодарил Евгения Куйвашева за финансовую поддержку
«Это очень существенная и своевременная поддержка. На предоставленные областным бюджетом средства в 2017 году нами были приобретены сотни единиц специальных технических средств и средств связи, более двухсот единиц автотранспорта», — сообщил начальник ГУ МВД России по Свердловской области Михаил Бородин на расширенном заседании коллегии главка, участие в котором принял Евгений Куйвашев и высокопоставленные силовики.
Как отметил Евгений Куйвашев, в 2017 году на территории Свердловской области удалось сдержать рост преступности и сохранить контроль над криминальной ситуацией.
«Вместе с тем вы работаете на том участке, где нельзя останавливаться на достигнутом», — обратился к участникам заседания Евгений Куйвашев.
Он отметил, что сегодня на первый план выходят такие направления, как защита граждан от мошенничеств в сфере долевого строительства жилья, профилактика подростковой преступности, а также противодействие незаконному обороту оружия и наркотиков.
Фото: Департамент информационной политики губернатора Свердловской области
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
25.01.2018
22:49 | 25.01.2018
Житель Серова отсудил деньги у детского сада за то, что его машину повредило тополем, росшим на территории учреждения
22:05 | 25.01.2018
Екатеринбуржцы устали ждать, когда городские службы расчистят снег на улицах города, и сделали это сами
21:33 | 25.01.2018
Глава Фонда первого Президента России Б.Н. Ельцина и губернатор Свердловской области обсудили совместную работу, связанную с дальнейшим функционированием «Ельцин-центра»
21:18 | 25.01.2018
Евгений Куйвашев наградил премиями лучших профессоров, доцентов и преподавателей вузов в честь Дня российского студенчества
20:53 | 25.01.2018
«Надеюсь, все будет по справедливости»: участник драки с кавказцами рассказал о настрое перед заседанием суда
20:40 | 25.01.2018
В рамках ЭКСПО-2025 в УрФУ пройдет масштабный хакатон «Город будущего»
20:12 | 25.01.2018
Начальнику УМВД по Екатеринбургу официально вручили погоны полковника
19:56 | 25.01.2018
Заявка России на право проведения Всемирной выставки ЭКСПО-2025 представлена в швейцарском Давосе
19:46 | 25.01.2018
В Нижнем Тагиле требуют признать банкротом старейшее предприятие России
19:05 | 25.01.2018
В Пермском крае ограничили максимальный размер пенсии для чиновников
18:42 | 25.01.2018
Повышено качество теплоснабжения еще 68 жилых домов в Перми
18:08 | 25.01.2018
Депутаты досрочно отправили главу Петуховского района в отставку
18:05 | 25.01.2018
Открылась весенняя сессия Законодательного собрания Прикамья
18:04 | 25.01.2018
Экс-директору Красноуральского химзавода сегодня огласят приговор
17:50 | 25.01.2018
Средний Урал посетит высокопоставленный чиновник Минсельхоза РФ
17:20 | 25.01.2018
Начальник свердловского полицейского главка поблагодарил Евгения Куйвашева за финансовую поддержку
16:37 | 25.01.2018
Газ в квартиры пострадавшего от взрыва дома в Екатеринбурге вернется не раньше завтрашнего дня
16:10 | 25.01.2018
В администрации Перми будет действовать институт наставничества
16:08 | 25.01.2018
В курганском штабе Навального полиция изъяла листовки
16:00 | 25.01.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 24 января 2018 года
15:51 | 25.01.2018
В Екатеринбурге ограбили 14-летнюю ученицу
15:06 | 25.01.2018
Свердловских золотодобытчиков оштрафовали на 1,5 миллиона рублей
14:58 | 25.01.2018
Двое маленьких детей погибли при пожаре в комнате общежития в Полевском
14:27 | 25.01.2018
Пермский край предлагает федеральным властям расширить полномочия комиссии по делам несовершеннолетних
14:13 | 25.01.2018
Зауральские полицейские за 5 дней изъяли более 700 литров нелегального алкоголя в одном районе
14:12 | 25.01.2018
В поселке Сараны Пермского края без тепла остаются 12 домов
13:53 | 25.01.2018
Игорь Цветков поздравил пермских финалистов всероссийского конкурса «Лидеры России»
13:49 | 25.01.2018
«МегаФон» продемонстрировал самый быстрый мобильный интернет в России
13:05 | 25.01.2018
В Перми на 30 дней приостановлена деятельность ветклиники «Дойче Вет»
12:38 | 25.01.2018
Пермский край и ОАЭ наладят программу обмена студентами
12:33 | 25.01.2018
В Перми открыта регистрация на международный марафон
12:26 | 25.01.2018
ГИБДД: сводка происшествий на территории Свердловской области за 24 января 2018 года
12:18 | 25.01.2018
В Свердловской области банкротят новоуральский актив семьи экс-депутата Госдумы Валерия Язева
12:16 | 25.01.2018
Новая система госзакупок Прикамья позволила увеличить экономию бюджетных средств региона
12:09 | 25.01.2018
Системы видеонаблюдения установлены в 81,2 % образовательных учреждений Пермского края
11:33 | 25.01.2018
В Екатеринбурге парализовано движение троллейбусов в сторону Уралмаша
10:58 | 25.01.2018
Евгений Куйвашев поздравил студентов и Татьян
10:56 | 25.01.2018
По факту смерти рабочего на Шуховском полигоне возбуждено уголовное дело
10:50 | 25.01.2018
Сотрудники департамента земельных отношений администрации Перми помогли в раскрытии мошенничества
10:12 | 25.01.2018
В Екатеринбурге на Уралмаше сгорел «мерседес»
10:07 | 25.01.2018
Жильцы многоэтажки в Екатеринбурге вернулись в свои квартиры после взрыва газовых баллонов
02:25 | 25.01.2018
В 9-этажном доме на Пионеров взорвались газовые баллоны
00:19 | 25.01.2018
Волейболистки «Уралочки» всухую обыграли чешскую команду «Кралово Поле»
22:11 | 24.01.2018
ГИБДД: в Екатеринбурге плохо организована уборка улиц
20:25 | 24.01.2018
Коммунальная авария на Вторчермете: 22 дома остались без холодной воды
19:32 | 24.01.2018
Начальники территориальных отделов внутренних дел Свердловской области прибыли в Екатеринбург на двухдневную коллегию