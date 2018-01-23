В екатеринбургской мэрии заявили, что проведение матчей чемпионата мира по футболу не отразится на пешеходах

12:25 | 24.01.2018

В екатеринбургской мэрии ответили на претензии горожан, возмущенных введением периметра безопасности вокруг Центрального стадиона. В администрации заявили, что к каждому дому останутся альтернативные пути подъезда, а тротуары будут свободными для перемещения пешеходов.



Известно, что уже с 1 февраля закрывается участок улицы Ключевской (от Мельникова до Пирогова) и улица Пирогова (от Анри Барбюса до Ключевской). Это связано с монтажом временных сооружений к чемпионату. По улице Татищева (от Мельникова до Пирогова) трамвайное движение не будет ограничиваться, а автомобильное сохраняется в одну сторону.



Кратковременные изменения в схемах будут в дни проведения игр чемпионата мира по футболу FIFA-2018 — 15, 21, 24 и 27 июня 2018 года. В эти дни с 10 часов утра будет изменена схема движения в районе Московской — Токарей — Гурзуфской — ВИЗ-бульвара (по данным улицам движение сохраняется, внутри периметра — пешеходная зона).



Периметр предусматривает 15 участков вокруг стадиона (у каждого участка свои схемы и регламенты проезда). Все нюансы и детали будут донесены до жителей управляющими компаниями, с которыми было проведено совещание.



Всего в периметре 64 дома, жители которых могут пройти аккредитацию, чтобы передвигаться на транспорте по данным участкам более продолжительное время. Срок сдачи анкеты, которую надо сдать в ТСЖ или управляющую компанию, — до 25 марта. Готовое аккредитационное удостоверение можно будет получить в начале июня. При этом сотрудники фирм и компаний, расположенных в периметре, пропусков не получат. В дни игр им лучше воспользоваться общественным транспортом.



Чтобы минимизировать возможные неудобства, управляющие компании будут со своей стороны проводить информирование жителей путем размещения объявлений на подъездах и листовок в почтовых ящиках.



Фото: Дмитрий Егоркин