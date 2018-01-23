В нижнетагильской школе ученица 6-го класса обожглась кипятком из батареи отопления

11:50 | 24.01.2018

Накануне утром в школе № 4 Нижнего Тагила ученица 6-го класса на перемене получила травму в результате прорыва системы отопления. Горячая вода из батареи попала на ребенка, она получила ожог спины II степени.



Девочке на месте происшествия оказана медицинская помощь, после чего потерпевшая была доставлена в детскую горбольницу. После медицинского осмотра она направлена на амбулаторное лечение.



По данному факту прокуратура организовала проверку, в ходе которой будет выяснять, когда проводился ремонт систем отопления в образовательном учреждении, а также будет устанавливаться степень тяжести причиненного ребенку вреда здоровью.



Кроме этого, доследственную проверку проводит следственный отдел по Дзержинскому району города Нижний Тагил СК России по Свердловской области.



Фото: http://x-teplo.ru