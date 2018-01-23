Уральцы для путешествий по миру предпочитают ОАЭ, по России — Москву и Башкирию

10:48 | 24.01.2018

В лидеры рейтинга самых популярных стран у уральских бизнесменов в первом отпускном сезоне в этом году выбились Казахстан, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты, Белоруссия, Италия и Чехия.



В январе больше других за рубежом отдыхают бизнесмены Свердловской области: на экскурсии в Ватикане или на пляжах Пхукета предпринимателей из Екатеринбурга можно встретить в 2 раза чаще, чем владельцев компаний из Челябинска или Тюмени.



В целом количество уральцев, улетевших в другие страны в первые недели января, почти на треть больше тех, кто предпочел устроить предновогодний декабрьский отпуск. С начала 2018 года корпоративные клиенты «МегаФона» еще больше путешествовали и много «качали». В сравнении с аналогичным периодом 2017 года число уральских бизнес-туристов за рубежом увеличилось на 18 %.



Для путешествий по России в этом году бизнес Урала предпочитает Москву и Московскую область, а также Башкортостан и его горнолыжные курорты «Абзаково» и «Банное» — именно здесь зафиксировано наибольшее количество корпоративных клиентов «МегаФона» за первые недели января.



«Даже за границей бизнес предпочитает онлайн-общение. Пользоваться интернетом в международном роуминге уральские предприниматели стали в 3 раза больше: всего за первые 14 дней в этом году клиенты скачали трафик, сравнимый по объему с 58 тысячами фото. Количество звонков, наоборот, уменьшилось на 7 % к январю прошлого года. Интересно, что больше всего уральцы «качают» и загружают в Италии, а чаще звонят в Таиланде и ОАЭ», — рассказала Инна Смирнова, директор по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» на Урале.