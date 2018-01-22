Суд назначил дату первого заседания по делу бывшего замглавы Белоярки по ЖКХ

23:30 | 23.01.2018

Белоярский районный суд Свердловской области назначил на 6 февраля заседание по уголовному делу в отношении бывшего вице-мэра Белоярки по ЖКХ Сергея Прохоренко. Обвиняемому вменяется ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки в особо крупном размере»). Как сообщал ранее veved.ru, рассматривать уголовное дело будет Елена Самарина, которая в ноябре 2017 года была назначена председателем суда.



Напомним, что 18 декабря Свердловский областной суд отменил приговор Белоярского районного суда от 5 июня 2017 года, согласно которому Прохоренко был признан виновным в получении взятки и ему было назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы со штрафом в размере 233 миллионов рублей. Уголовное дело было отправлено повторно в Белоярский районный суд на рассмотрение другим составом суда. Сергей Прохоренко освобожден из-под стражи, он находится под подпиской о невыезде.