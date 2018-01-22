Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 22 января 2018 года

14:30 | 23.01.2018

За прошедшие сутки с 08:00 22.01.2018г. до 08:00 23.01.2018г. на территории Свердловской области зарегистрировано 141 преступление.



В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 88 противоправных деяния. Из них: 3 факта умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 3 грабежа, 18 краж чужого имущества, 3 факта мошенничества, 6 фактов незаконного оборота наркотиков, в том числе 4 сбыта.



За прошедшие сутки на территории области произошло 2 ДТП, в которых получили травмы 2 граждан.



За минувшие сутки на территории области проведено 3 мероприятия, в которых приняли участие 1600 человек. Нарушений общественного порядка не допущено.



Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области