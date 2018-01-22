Свердловскому общественнику Алексею Беззубу вынесли обвинительный приговор

13:11 | 23.01.2018

Член Общественной палаты Екатеринбурга, бывший директор МКУ «Служба заказчика Орджоникидзевского района» уральской столицы Алексей Беззуб осужден на два года лишения свободы условно. Орджоникидзевский районный суд признал его виновным в халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда пятилетнему ребенку.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в период с мая по август 2016 года Беззуб, являясь директором муниципального казенного учреждения «Служба заказчика Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга», не исполнил свои должностные обязанности по организации контроля за безопасной эксплуатацией хоккейного корта с металлическими воротами на Уралмаше.



В результате халатного отношения 26 августа 2016 года произошло опрокидывание хоккейных ворот на ребенка 2011 года рождения, который получил тупую травму живота в виде разрыва ткани поджелудочной железы, повлекшую причинение тяжкого вреда здоровью.



Орджоникидзевский районный суд назначил Алексею Беззубу наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года. Кроме того, он лишен права занимать организационно-распорядительные должности в органах муниципальной власти на срок 3 года. С подсудимого взыскан материальный ущерб на сумму 68 тыс. рублей. У Беззуба еще есть время оспорить приговор.



«За время следствия и за время суда я так и не понял, в чем меня обвиняют», — заявлял ранее Алексей Беззуб, который еще накануне был уверен в обвинительном приговоре.



Фото: http://палата.екатеринбург.рф