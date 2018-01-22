Санврачи: эпидемия ОРВИ зарегистрирована в Екатеринбурге

10:50 | 23.01.2018

В Свердловской области продолжается сезонный подъем заболеваемости ОРВИ. Только за прошлую неделю с 15 по 21 января в регионе зарегистрировано 22,9 тыс. случаев заболевания. В пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Свердловской области отмечают, что показатель ниже эпидпорога, но заболеваемость превысила уровень предыдущей недели на 13 %.



Что характерно, почти половина заболевших проживают в Екатеринбурге — 11,1 тыс. больных, заболеваемость превысила эпидемический порог на 10,5 % за счёт детей от 3 до 6 лет.



Повального закрытия образовательных учреждений в связи с ростом заболеваемости пока не отмечается. Образовательный процесс полностью приостановлен лишь в одном в детском саду в Верхотурье, частично приостановлен образовательный процесс в 33 группах в 29 детских садах и в 1 классе.