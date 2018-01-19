В мкр-н Солнечный будет ходить новый маршрут

16:34 | 22.01.2018

В течение месяца в Екатеринбурге будет запущен новый автобусный маршрут, № 53: от ж/д вокзала до микрорайона Солнечный, сообщает пресс-служба «Форум-групп». Пока что из Солнечного можно выбраться только на маршруте № 077.



Маршрут пройдет по улицам: Лучистая — 2-я Новосибирская — Палисадная — Окраинная — Дорожная — Военная — Патриса Лумумбы — Московская — проспект Ленина — Карла Либкнехта — Свердлова. Интервал движения составит от 14 до 10 минут в час пик.



Фото: ekburg.ru