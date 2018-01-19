В Екатеринбурге задержали серийную воровку

15:56 | 22.01.2018

Екатеринбургская полиция задержала 36-летнюю женщину, подозреваемую в серии карманных краж. Ранее она была неоднократно судима за аналогичные преступления, сообщает пресс-служба ведомства.



«Предварительно установлено, что женщина орудовала в различных сетевых торговых павильонах и точках розничных продаж, расположенных на территории областного центра. Свой криминальный след подозреваемая оставила в Ленинском, Октябрьском и Орджоникидзевском районах города. Женщина действовала по заранее отработанной криминальной схеме. В ее поле зрения, как правило, попадали покупатели, выбирающие товар в магазине. Пользуясь их невниманием, женщина сзади приближалась к намеченной жертве и вытаскивала из сумки потерпевших телефон или кошелек. Потом подозреваемая меняла дислокацию в поисках новой добычи», — указано в официальном сообщении.