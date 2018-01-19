ГИБДД: сводка происшествий на территории Свердловской области с 19 по 20 января 2018 года

11:29 | 22.01.2018

Согласно данным УГИБДД по Свердловской области, за прошедшие выходные дни с 19 по 20 января произошло двенадцать ДТП с пострадавшими, 18 человек получили травмы различной степени тяжести, в том числе 1 ребёнок.



Так, 19 января в 07:10 в Екатеринбурге на проспекте Космонавтов водитель автомашины «Шкода-Октавия» в состоянии опьянения неправильно выбрал скорость движения, не обеспечил постоянный контроль за движением транспортного средства и допустил наезд на остановившуюся в левой полосе для осуществления поворота налево автомашину «Дэу-Нексия». После чего автомашину «Шкода-Октавия» выбросило на встречную полосу, где произошло столкновение со встречной автомашиной «Киа-Церато». В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили трое пассажиров автомашины «Киа-Церато». Все пострадавшие госпитализированы в ГБ № 23.



20 января в 11:30 в Екатеринбурге на улице Восточной водитель автомашины «Форд-Фокус» не предоставил преимущество в движении пешеходу, переходившему проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход — мужчина 1972 г. р. — получил травмы в виде ушиба головного мозга и перелома основания черепа.



20 января в 18:05 в Екатеринбурге на улице Оброшинской водитель автомашины ВАЗ-21104, двигаясь по улице Оброшинской со стороны Екатеринбурга в сторону посёлка Палкино, неправильно выбрала скорость движения, не обеспечила постоянный контроль за движением, допустила съезд с проезжей части влево и наезд на препятствие (дерево). В результате ДТП женщина — водитель автомашины ВАЗ-21104 получила травмы в виде перелома костей носа и ушибов. Пассажир автомашины ВАЗ-21104, мальчик 2012 г. р., доставлен в 9-ю ДГКБ с диагнозом «перелом левой плечевой кости со смещением и ушиб мягких тканей лица».



За прошедшие выходные дни с 19 по 20 января выявлено нарушений ПДД:



19 января

Водителей в нетрезвом состоянии — 33

Выезд на полосу встречного движения — 44

Непредоставление преимущества пешеходам — 58

Нарушения водителями маршрутного транспорта — 41

Детские удерживающие устройства — 112

Ремни безопасности — 771



20 января

Водителей в нетрезвом состоянии — 59

Выезд на полосу встречного движения — 29

Непредоставление преимущества пешеходам — 291

Нарушения водителями маршрутного транспорта — 38

Детские удерживающие устройства — 96

Ремни безопасности — 752





Информация с сайта УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.