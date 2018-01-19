На первое в 2018 году заседание соберется Екатеринбургская городская дума

09:56 | 22.01.2018

23 января Екатеринбургская городская дума соберется на первое в 2018 году заседание.



Депутатами будут рассмотрены: вопрос изменения положений о департаменте образования, вопрос об антикоррупционной экспертизе нормативных документов и вопрос о награждении ряда горожан малым серебряным знаком Законодательного собрания Свердловской области.



Также пройдёт информационный час, который будет посвящен организации работы служб благоустройства. С докладом выступит председатель профильного комитета Тамара Благодаткова.