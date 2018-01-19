Автомобиль «Лада» внезапно загорелся в Каменске-Уральском сегодня утром

19:17 | 21.01.2018

Сообщение о пожаре поступило спасателям ранним утром 21 января. Инцидент произошел на улице Победы в городе Каменск-Уральский. Огнем были повреждены моторный отсек и лакокрасочное покрытие автомобиля «Лада».



Как сообщили в службе ГУ МЧС по Свердловской области, в тушении были задействованы 2 единицы техники и 6 человек личного состава.



Причина возгорания сейчас устанавливается.





Фото: omskgazeta.ru