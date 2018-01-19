Баскетболистки УГМК обыграли «Енисей» в матче регулярного чемпионата России

11:22 | 21.01.2018

Екатеринбургский баскетбольный клуб УГМК в домашнем матче обыграл красноярский «Енисей». Встреча проходила в рамках регулярного сезона чемпионата России и закончилась со счетом 74:58.



Это была первая игра после ухода главного тренера Олафа Ланге.



«Для команды эта неделя ментально была очень тяжелой, и я позволил им делать то, что они хотели. Была установка играть как можно быстрее, показывать то, что мы хотим, и команда справилась с этой установкой. Нам нужно было ускорить наш баскетбол и немного расслабить команду, и нам это удалось», - отметил помощник главного тренера команды УГМК Джеймс Уэйд.



Следующий для «лисиц» матч пройдет 25 января в Италии против «Фамилы Скио». Это будет первая игра под руководством нового главного тренера Мигеля Мендеса.





Фото: пресс-служба БК УГМК