57 тысяч свердловчан приняли участие в крещенских купаниях

11:58 | 20.01.2018

Крещенские купания в Свердловской области закончились без происшествий. Участие приняли 57 тысяч жителей, из них 21 тысяча – екатеринбуржцы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.



Самыми популярными в этом году стали места купаний на реках Актай и Тура в Верхотурье, на озере Шарташ в Екатеринбурге, на реке Каменке и Каменском водохранилище в Каменске-Уральском, а также на Ревдинском, Мариинском, Кунгурском прудах в городском округе Ревда. Несанкционированных купелей не выявлено.



Отмечается, что за безопасностью следили более 1 тысячи спасателей, медиков, полиции, а также представителей общественных организаций.



Сегодня все купели должны быть засыпаны во избежание несчастных случаев.





Фото: dragon-news.ru