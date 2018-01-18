Свердловские пожарные потушили храм в поселке Малые Брусяны

00:10 | 20.01.2018

Сегодня вечером произошел пожар в Храме во имя пророка Божия Илии в поселке Брусяны. По предварительной информации, причиной стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления. В результате загорелся притвор, то есть входная группа храма.



Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, площадь пожара составила 4 кв. метра. Огонь удалось потушить в течение пяти минут.



Так как во время пожара в храме людей не было, никто не пострадал.





Фото: vality.ru