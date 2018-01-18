Рубрика: Новости дня
15:15 | 19.01.2018
«Умкин день» отпразднуют в Екатеринбурге
Предположительно, Умка родился 1996 году, когда медвежонку было около девяти месяцев, он остался без матери, а в зоопарк Екатеринбурга Умка попал в 1998 году в возрасте примерно трёх лет. С тех пор зоопарк стал его родным домом.
Сейчас Умке 21 год, и это серьёзный возраст для белого медведя. В естественных условиях они живут как раз примерно столько, в условиях неволи доживают до 25–30 лет, хотя известны случаи, когда белый медведь прожил гораздо дольше: в старом зоопарке Детройта в 1999 году самка белого медведя дожила до 45 лет.
На сегодняшний день во всех странах, где обитают белые медведи, они занесены в Красные книги. Исключение составляют лишь США, Канада и Гренландия, там охота разрешена, но на очень ограниченных территориях. В России охота на белого медведя запрещена с 1956 года.
В Екатеринбургском зоопарке «Умкин день» отмечают ежегодно. В честь этого события работники зоопарка готовят для именинника подарок, как правило игрушку, помогающую стать Умке более активным и подвижным.
Кстати, гости мероприятия смогут поучаствовать в создании подарка для Умки, сообщает пресс-служба зоопарка.
Фото: пресс-служба Екатеринбургского зоопарка
© «Вечерние Ведомости»
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