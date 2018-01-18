Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 18 января 2018 года

15:08 | 19.01.2018

За прошедшие сутки с 08:00 18.01.2018 до 08:00 19.01.2018 на территории Свердловской области зарегистрировано 143 преступления.



В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 94 противоправных деяния. Из них: 2 факта умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 8 грабежей, 26 краж, в том числе 3 квартирных. По линии незаконного оборота наркотиков раскрыто 20 преступлений, из них 13 фактов хранения, 7 сбыта.



За прошедшие сутки на территории области произошло 2 ДТП, в которых пострадало 3 человека.



Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области