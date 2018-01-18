СКР ищет серийного убийцу пожилых женщин

12:39 | 19.01.2018

Следственный комитет обращается к жителям Приволжского и Уральского федеральных округов с просьбой помочь найти преступника, подозреваемого в убийстве более чем 30 пожилых женщин. За полезную информацию объявлена награда в 3 млн рублей.



Материалами уголовного дела установлено, что преступления совершались в период 2011–2012 годов на территории ПФО и УрФО, всего было совершено более 30 убийств женщин престарелого возраста, по которым подозреваемым может оказаться одно лицо. Во всех случаях жертвами преступления были одиноко проживающие в домах-хрущевках женщины возрастом от 75 до 90 лет. Преступник, используя их доверие, представляясь сотрудником ТСЖ либо социальных служб, проходил в квартиру, где душил их удавкой, например поясом от халата потерпевшей.



Похищение имущества потерпевших после их убийства для преступника, как полагает следствие, приоритетным не является.



Приметы разыскиваемого:



- мужчина в возрасте от 20 до 35 лет;

- среднего роста (около 175 см);

- худощавого телосложения, при этом физически развит, внешность невыразительная;

- городской житель, вырос в неполной семье или воспитывался без родителей;

- имеет невысокий социальный статус и уровень материального благополучия;

- имеет криминальный опыт;

- образование среднее.