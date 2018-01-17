Снос единственного буддийского монастыря на Урале снова отложили

22:42 | 18.01.2018

Судебные приставы переносят сроки сноса буддийского монастыря Шад Тчуп Линг, который находится на горе Качканар, из-за нехватки денег. Об этом ТАСС сообщил глава Качканарского районного отдела ФСПП, старший судебный пристав Сергей Помещенко. Также он отметил, что ведомство отправляло заявку на финансирование еще в прошлом году, но ответ так и не был получен.



Монастырь хотели ликвидировать еще в 2016 году, когда суд вынес решение о сносе Шад Тчуп Линг. Однако оказалось, что без спецтехники к монастырю не подступиться. В итоге выяснилось, что на снос понадобится 1,5 млн рублей, а таких денег у ФСПП нет. Сроки сноса монастыря переносились несколько раз.





Фото: ru.esosedi.org