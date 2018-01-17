Евгений Куйвашев обсудил дальнейшее развитие Нижнего Тагила с главой города

21:27 | 18.01.2018

В ходе совещания, на котором присутствовали члены правительства и представители администрации муниципалитета, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обсудил с главой Нижнего Тагила Сергеем Носовым дальнейшие перспективы развития города.



«В Нижнем Тагиле реализуется ряд серьезных проектов, город встроен в нашу программу "Пятилетка развития". Сегодня я действительно вижу высокие темпы развития муниципалитета. И здесь, безусловно, определяющим фактором стала поддержка президента России Владимира Владимировича Путина, который в 2013 году дал поручения по реализации серьезных проектов», — заявил Евгений Куйвашев.



Сергей Носов отметил, что в этом году поручениям губернатора действительно исполняется пять лет и все эти годы работа по совершенствованию экономического и социального положения муниципалитета велась под этим знаком. Также Носов поблагодарил губернатора за содействие в реализации проекта постройки моста через Нижнетагильский пруд: в сентябре прошлого года было подписано соглашение, которое помогло поддержать реализацию проектов, связанных с развитием транспортной инфраструктуры. Соглашение дает возможность построить путепровод, который свяжет два района Нижнего Тагила.





Фото: nakanune.ru