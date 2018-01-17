Свердловский союз журналистов вступился за коллег, оскорбленных Владимиром Соловьевым

20:06 | 18.01.2018

Свердловский творческий союз журналистов вступился за коллег, которых ведущий Владимир Соловьев назвал «подонками».



Это резкое высказывание Соловьев позволил себе в эфире радиостанции во время обсуждения лекции профессора УрФУ Константина Юрченко, на которой последний назвал поколение 1965–1975 годов потерянным. Соловьев в ходе обсуждения назвал самого профессора «мразью», а журналистов, которые освещали данный инцидент, при этом не разделяя взглядов ведущего, «подонками». Также Владимир Соловьев назвал Урал «рассадником либерального фашизма».



В официальном заявлении Свердловского союза журналистов говорится следующее: «Правление Свердловского творческого союза журналистов считало и считает свободу слова, возможность выражать личное мнение базовыми ценностями современной журналистики. Однако высказывание Владимира Рудольфовича Соловьева, прозвучавшее в эфире радиостанции "Вести ФМ", содержащее оскорбительные оценки в адрес уральских СМИ и уральской журналистики в целом, не просто не имеет под собой никаких оснований, но и является выходящим за рамки норм морали и профессиональной журналистской этики. Уральская журналистика всегда ориентировалась и будет ориентироваться не на эмоциональные, некорректные заявления сторонних лиц, а на мнение своей многомиллионной аудитории».



Фото: foxy-fit.ru