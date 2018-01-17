Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота
Коттеджный поселок Николин Ключ
 

Рубрика: Новости дня


17:09 | 18.01.2018

Губернатору представили нового командующего Уральским округом войск национальной гвардии

Сегодня, 18 января, губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву был представлен новый командующий Уральским округом войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-лейтенант Александр Попов.

Губернатору представили нового командующего Уральским округом войск национальной гвардии

Представил Александра Попова губернатору заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ генерал-полковник Олег Борукаев. Генерал-полковник Игорь Голлоев, которого Александр Попов сменил на посту, также принял участие во встрече.

Губернатору представили нового командующего Уральским округом войск национальной гвардии

«Разрешите представить вам нового командующего. Александр Анатольевич (Попов) регион знает, и он прошел через те должности, которые подготовили его к командованию Уральским округом. Игоря Дмитриевича (Голлоева) мы с вашего разрешения забираем на работу с большим объемом. Благодарны вам за участие в его становлении как руководителя высокого уровня», — сказал Олег Борукаев.

Губернатор поблагодарил руководство Росгвардии и Игоря Голлоева за совместную работу.

«Уверен, что замена будет более чем достойной. И мы приложим все усилия для взаимодействия, для организации сотрудничества с новым командующим Уральским округом. Мы включим Александра Анатольевича во все координационные советы для выполнения наших совместных задач», — сказал Евгений Куйвашев.

Губернатору представили нового командующего Уральским округом войск национальной гвардии

Игорь Голлоев, в свою очередь, также поблагодарил главу региона за совместную работу.

Новый командующий Уральским округом войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-лейтенант Александр Попов обсудил с Евгением Куйвашевым перспективы взаимодействия органов власти региона и Росгвардии на Среднем Урале.



Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

© «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог




Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
18.01.2018

22:42 | 18.01.2018
Снос единственного буддийского монастыря на Урале снова отложили

22:13 | 18.01.2018
Екатеринбуржский легкоатлет стал победителем в тройном прыжке на первенстве УрФО

21:27 | 18.01.2018
Евгений Куйвашев обсудил дальнейшее развитие Нижнего Тагила с главой города

20:31 | 18.01.2018
В мэрии назвали точные даты закрытия ледового городка и открытия парковки на площади 1905 года

20:06 | 18.01.2018
Свердловский союз журналистов вступился за коллег, оскорбленных Владимиром Соловьевым

18:29 | 18.01.2018
Календарь памятных дат Перми на 2018 год доступен в Сети

18:12 | 18.01.2018
В двух свердловских городах ГИБДД ввела ограничение движения транспорта из-за нечищеных дорог

17:37 | 18.01.2018
Жителя Пермского края обвиняют в убийстве с помощью ножниц, совершенном почти 14 лет назад

17:15 | 18.01.2018
Столица Прикамья стала четвертой в рейтинге туристических городов ПФО

17:09 | 18.01.2018
Губернатору представили нового командующего Уральским округом войск национальной гвардии

17:06 | 18.01.2018
Благоустраивать общественные территории в регионе будут по результатам голосования жителей области

17:04 | 18.01.2018
В Нижнем Тагиле задержали четырех гастарбайтеров с двумя килограммами «синтетики»

16:33 | 18.01.2018
В отношении председателя ПЖСК «Бухта Квинс» возбудили уголовное дело. Зиле Булатовой грозит до двух лет колонии

16:28 | 18.01.2018
Депутат Госдумы поставит памятник Путину в Курганской области

16:20 | 18.01.2018
Новогодние елочки обошлись браконьерам в 50 тысяч рублей

16:00 | 18.01.2018
Обозначились первые партнеры «Иннопрома-2018»

15:52 | 18.01.2018
В Екатеринбурге чиновники расчистили тараканью штаб-квартиру

15:39 | 18.01.2018
20 процентов свердловчан — несовершеннолетние

15:26 | 18.01.2018
Утвержден размер материальной помощи пострадавшим в школе № 127 города Перми

15:22 | 18.01.2018
В Кургане произошло тройное ДТП: один человек погиб, четверо ранены

14:49 | 18.01.2018
Роспотребнадзор проверил воду в зауральских купелях. Можно окунаться

14:40 | 18.01.2018
Более 600 миллионов будет дополнительно направлено на поддержку рождаемости в Прикамье

14:20 | 18.01.2018
Зав. кардиоревматологическим отделением ДКБ-1: о детском ревматизме

13:35 | 18.01.2018
«Карабашмедь» произвела в 2017 году рекордные 120 тысяч тонн черновой меди

13:33 | 18.01.2018
Коммунальная авария на ВИЗе. Подача тепла ограничена

13:27 | 18.01.2018
В Прикамье должник-алиментщик направлен на уборку снега

13:21 | 18.01.2018
По факту вспышки кишечной инфекции в асбестовской школе возбуждено уголовное дело

13:11 | 18.01.2018
В Перми начались соревнования по фигурному катанию «Крещенские морозы»

12:53 | 18.01.2018
Кокорин назначил и. о. директора Департамента образования и науки

12:50 | 18.01.2018
Губернатор Прикамья предложил передать федеральные земли в распоряжение регионов

12:10 | 18.01.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 17 января 2018 года

12:03 | 18.01.2018
В УрГЭУ обнаружили «золотой» туалет

11:57 | 18.01.2018
Более 5 тысяч обращений поступило на Свердловский областной телефон доверия за 2017 год

11:44 | 18.01.2018
Максим Решетников: «Налоговую систему нужно менять аккуратно и точечно»

11:42 | 18.01.2018
БК УГМК остался без тренера

11:33 | 18.01.2018
РПЦ: в честь Чернецкого и Росселя уже сейчас можно назвать улицы в Екатеринбурге

11:33 | 18.01.2018
Свердловские бизнесмены оценили результативность соглашения с властями

11:24 | 18.01.2018
Доходы бюджета Екатеринбурга составили более 40 млрд рублей в прошлом году

11:19 | 18.01.2018
В Краснокамске пройдет первенство Пермского края по дзюдо

11:09 | 18.01.2018
Подведены итоги регионального жилищного строительства в 2017 году

комментариев: 1

11:05 | 18.01.2018
Завод на Урале обязали выплатить 17 миллионов рублей за экологический вред

11:04 | 18.01.2018
Чиновник из зауральского правительства занял кресло главы Кетовского района

10:55 | 18.01.2018
Юрий Уткин: «Решения нужно принимать на основе выводов следствия и объективной экспертной оценки»

10:46 | 18.01.2018
Бывшему главврачу городской поликлиники в Верх-Нейвинске грозит до 6 лет колонии

10:35 | 18.01.2018
ГИБДД: сводка происшествий на территории Свердловской области за 17 января 2018 года

10:25 | 18.01.2018
В пункте передержки собак под Нижним Тагилом прокуратура выявила множество нарушений

10:19 | 18.01.2018
Обманутые дольщики собрались пикетировать предвыборный штаб Владимира Путина в Екатеринбурге

10:01 | 18.01.2018
Правительство Свердловской области решает проблему екатеринбургских долгостроев

09:01 | 18.01.2018
Два автомобиля сгорело утром в Екатеринбурге

17.01.2018

22:26 | 17.01.2018
Свердловские ветераны выступили против переименования улиц

комментариев: 1


Мы в соцсетях





Архив
«    Январь      »  2018   
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 


 