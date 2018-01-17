Губернатору представили нового командующего Уральским округом войск национальной гвардии

Сегодня, 18 января, губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву был представлен новый командующий Уральским округом войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-лейтенант Александр Попов.Представил Александра Попова губернатору заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ генерал-полковник Олег Борукаев. Генерал-полковник Игорь Голлоев, которого Александр Попов сменил на посту, также принял участие во встрече.«Разрешите представить вам нового командующего. Александр Анатольевич (Попов) регион знает, и он прошел через те должности, которые подготовили его к командованию Уральским округом. Игоря Дмитриевича (Голлоева) мы с вашего разрешения забираем на работу с большим объемом. Благодарны вам за участие в его становлении как руководителя высокого уровня», — сказал Олег Борукаев.Губернатор поблагодарил руководство Росгвардии и Игоря Голлоева за совместную работу.«Уверен, что замена будет более чем достойной. И мы приложим все усилия для взаимодействия, для организации сотрудничества с новым командующим Уральским округом. Мы включим Александра Анатольевича во все координационные советы для выполнения наших совместных задач», — сказал Евгений Куйвашев.Игорь Голлоев, в свою очередь, также поблагодарил главу региона за совместную работу.Новый командующий Уральским округом войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-лейтенант Александр Попов обсудил с Евгением Куйвашевым перспективы взаимодействия органов власти региона и Росгвардии на Среднем Урале.Фото: Департамент информационной политики Свердловской области