Рубрика: Новости дня
17:04 | 18.01.2018
В Нижнем Тагиле задержали четырех гастарбайтеров с двумя килограммами «синтетики»
Двое подозреваемых 1998 и 1999 годов рождения арендовали квартиру у местного жителя, который и сообщил в полицию о странных жильцах. В ходе спецоперации их задержали, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.
В съемной квартире был проведен обыск, в результате чего обнаружили более 920 граммов синтетического наркотика, респираторы, весы, упаковочный материал и другие улики. Еще 43 грамма «синтетики» оперуполномоченные обнаружили в двух тайниках.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков выяснили, что на территорию России в начале декабря 2017 года с ними прибыл еще один друг, который также, предположительно, причастен к незаконному обороту наркотиков. 19-летнего юношу задержали на съемной квартире, под ванной у него обнаружили пакет с наркотическим веществом массой около 300 граммов.
Четвертым из задержанных подозреваемых стал 20-летний мужчина, который, как и его соотечественники, проживал в Нижнем Тагиле на съемной квартире. У него также обнаружили наркотики массой более 550 граммов.
При дальнейшем разбирательстве оперативники выяснили, что все четверо еще на родине через Интернет нашли работу наркокурьеров. Неизвестный работодатель объяснил им, чем они должны будут заниматься, обещав недельный доход в размере 600 евро (около 41 тысячи рублей) каждому. Со слов задержанных, им даже оплатили перелет и выделили деньги, на которые они могли бы прожить первое время.
По данному факту возбуждено сразу пять уголовных дел по ч. 3 ст. 30, чч. 4 и 5 ст. 228.1 УК РФ — «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном и особо крупном размере». Задержанным грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы. В настоящее время все они заключены под стражу.
© «Вечерние Ведомости»
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