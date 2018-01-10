Рубрика: Анонсы
17:50 | 11.01.2018
Анонсы событий на 12 января
Руководитель территориального органа Росздравнадзора по Свердловской области Оксана Федосеева, заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области Андрей Юровских, главный внештатный специалист по инфекционным заболеваниям Министерства здравоохранения Свердловской области Марина Холманских и директор химико-технологического института УрФУ член-корреспондент УрО РАН, доктор химических наук Владимир Русинов поделятся информацией о прогнозируемых пиковых периодах заболеваемости в этом сезоне, расскажут о мерах профилактики, обеспечении граждан медикаментами и работе над разработками противовирусных препаратов, в частности о производстве и распространении уральского препарата «Триазавирин».
13:00 Дом правительства Свердловской области (пл. Октябрьская, 1, этаж 14). Состоится награждение юного жителя Свердловской области Никиты Тарасова медалью «За спасение жизни» в рамках традиционного мероприятия Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации — Всероссийского гражданско-патриотического проекта «ДЕТИ-ГЕРОИ». За проявленное личное мужество в экстремальной ситуации и спасение жизни человека Никиту Тарасова наградит член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Аркадий Чернецкий.
Никита Тарасов, ученик верхнесалдинской школы-интерната, спас утопающего. 20 июля 2017 года обычная прогулка по водоему превратилась для школьника в спасательную операцию. Рискуя своей жизнью, он нырнул в предполагаемое место, где последний раз видели мужчину. Неоднократные попытки поиска утопающего привели к тому, что Никита нащупал тело, поднял его с глубины и вытащил на берег. Вместе с женой утопающего и соседом по садовому участку они оказали пострадавшему первую медицинскую помощь до прибытия бригады скорой помощи, в результате которой тот начал самостоятельно дышать. Благодаря решительным и грамотным действиям Никиты Тарасова человек остался жив.
17:20 Железнодорожный вокзал Екатеринбурга. На станции Екатеринбург-Пассажирский состоится торжественное отправление первого рейса электропоезда «Ласточка» по маршруту Екатеринбург — Шаля. Пассажирам, купившим билеты до Шали, при посадке подарят полезные сувениры. А тому, кто оформит проездной документ до Шали раньше всех (по данным АСУ ППК), вручат подарки от СвЖД и АО «СПК». Аналогичный подарок получит и первый пассажир, купивший билет на «Ласточку» по маршруту Екатеринбург — Кушва, отправление которой состоится также 12 января.
17:20 сбор представителей СМИ на вокзале Екатеринбург.
17:30 брифинг с участием руководителей АО «Свердловская пригородная компания» и СвЖД.
17:35 поздравление первого пассажира.
17:52 отправление пригородного поезда № 7053 сообщением Екатеринбург — Шаля.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
11.01.2018
22:24 | 11.01.2018
Одобрено Главгосэкспертизой: в Екатеринбурге появится новая телебашня
20:28 | 11.01.2018
В Екатеринбурге над недостроенной станцией метрополитена появится выставочный центр автоаксессуаров
19:56 | 11.01.2018
Ситуация на СПК «Северный» находится на контроле министерства сельского хозяйства края
19:24 | 11.01.2018
В Год экологии на Среднем Урале выявлено 44 несанкционированных свалки
18:36 | 11.01.2018
В Перми отремонтируют 17 дорожных объектов за счет федерального бюджета
18:23 | 11.01.2018
Уральская столица примет признанных звезд легендарных мюзиклов
18:15 | 11.01.2018
Владимир Кудряшов рассказал, как умные приборы учета позволяют сэкономить на коммуналке
18:13 | 11.01.2018
У родителей — абонентов «Мегафона» появилось больше возможностей по контролю за детьми
18:05 | 11.01.2018
В Перми задержан подозреваемый в краже аккумуляторов
17:55 | 11.01.2018
В декабре паллиативная помощь была оказана 50 семьям Прикамья
17:44 | 11.01.2018
Житель Прикамья провел полгода в колонии за неуплату алиментов
17:37 | 11.01.2018
Алапаевец признался в убийстве коллеги бензопилой
17:33 | 11.01.2018
В столице Прикамья введена в эксплуатацию система фотовидеофиксации
17:16 | 11.01.2018
В Копейске из мусора делают топливо RDF
17:15 | 11.01.2018
«Пить теперь можно не только чай»: чем порадует фестиваль «Старый Новый Рок — 2018»
17:09 | 11.01.2018
В 2017 году ЕВРАЗ направил два миллиона рублей на приобретение конструкторов для детских садов Нижнего Тагила
16:32 | 11.01.2018
Администрация Екатеринбурга изымает два земельных участка рядом с Центральным стадионом
15:59 | 11.01.2018
Сколько зарабатывают медицинские работники Екатеринбурга
15:53 | 11.01.2018
Борьба с туберкулёзом животных в Алапаевском районе продолжается. 30 голов скота из личных хозяйств подлежат убою
15:22 | 11.01.2018
Екатеринбуржца, избившего виновника ДТП, на год отправили в колонию
15:17 | 11.01.2018
В Кургане изменены пути следования нескольких автобусных маршрутов
14:58 | 11.01.2018
ГИБДД: в Екатеринбурге из-за плохой уборки дорог страдают люди
14:42 | 11.01.2018
В Березовском сотрудницу Росреестра обвиняют в мошенничестве с 18 земельными участками
13:55 | 11.01.2018
Свердловскому краеведческому музею присвоено имя Онисима Клера
13:40 | 11.01.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 10 января 2018 года
13:37 | 11.01.2018
В Перми отреставрируют здание краевого центра художественного образования «Росток»
13:32 | 11.01.2018
ДТП с участием трех грузовиков произошло на Тюменском тракте
12:51 | 11.01.2018
МУГИСО формирует перечень торговых центров, которые перейдут к уплате налогов по кадастру с 2019 года
12:48 | 11.01.2018
Экс-глава курганского транспортного управления Лев Сомов не смог обжаловать увольнение в суде
12:30 | 11.01.2018
Теннисистка из Екатеринбурга примет участие в Australian Open
11:56 | 11.01.2018
На «Лыжне России — 2018» в Екатеринбурге откроют обучающий пункт
11:51 | 11.01.2018
В Прикамье состоялся рождественский благотворительный концерт
11:42 | 11.01.2018
В Красноуральске директор управляющей компании избил пенсионера
11:36 | 11.01.2018
Пермский край занял второе место в Дельфийском рейтинге субъектов РФ
11:31 | 11.01.2018
На Урале пройдет III Рождественский полумарафон «У Ганиной Ямы»
11:00 | 11.01.2018
Директора серовской школы обвиняют в служебном подлоге
10:47 | 11.01.2018
В Екатеринбурге сгорел частный дом, где нелегально проживали мигранты
10:22 | 11.01.2018
Прокуратура проверит мини-садик в Каменске-Уральском, где получил травму полуторагодовалый ребенок
10:09 | 11.01.2018
ГИБДД: сводка происшествий на территории Свердловской области за 10 января 2018 года
09:57 | 11.01.2018
Сергей Карякин сломал руку и выбыл из гонки «Дакар»