Анонсы событий на 12 января

17:50 | 11.01.2018

12:00 ТАСС (пр. Ленина, 50Б). Состоится пресс-конференция, посвященная подготовке к сезону гриппа в регионе.

Руководитель территориального органа Росздравнадзора по Свердловской области Оксана Федосеева, заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области Андрей Юровских, главный внештатный специалист по инфекционным заболеваниям Министерства здравоохранения Свердловской области Марина Холманских и директор химико-технологического института УрФУ член-корреспондент УрО РАН, доктор химических наук Владимир Русинов поделятся информацией о прогнозируемых пиковых периодах заболеваемости в этом сезоне, расскажут о мерах профилактики, обеспечении граждан медикаментами и работе над разработками противовирусных препаратов, в частности о производстве и распространении уральского препарата «Триазавирин».



13:00 Дом правительства Свердловской области (пл. Октябрьская, 1, этаж 14). Состоится награждение юного жителя Свердловской области Никиты Тарасова медалью «За спасение жизни» в рамках традиционного мероприятия Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации — Всероссийского гражданско-патриотического проекта «ДЕТИ-ГЕРОИ». За проявленное личное мужество в экстремальной ситуации и спасение жизни человека Никиту Тарасова наградит член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Аркадий Чернецкий.

Никита Тарасов, ученик верхнесалдинской школы-интерната, спас утопающего. 20 июля 2017 года обычная прогулка по водоему превратилась для школьника в спасательную операцию. Рискуя своей жизнью, он нырнул в предполагаемое место, где последний раз видели мужчину. Неоднократные попытки поиска утопающего привели к тому, что Никита нащупал тело, поднял его с глубины и вытащил на берег. Вместе с женой утопающего и соседом по садовому участку они оказали пострадавшему первую медицинскую помощь до прибытия бригады скорой помощи, в результате которой тот начал самостоятельно дышать. Благодаря решительным и грамотным действиям Никиты Тарасова человек остался жив.



17:20 Железнодорожный вокзал Екатеринбурга. На станции Екатеринбург-Пассажирский состоится торжественное отправление первого рейса электропоезда «Ласточка» по маршруту Екатеринбург — Шаля. Пассажирам, купившим билеты до Шали, при посадке подарят полезные сувениры. А тому, кто оформит проездной документ до Шали раньше всех (по данным АСУ ППК), вручат подарки от СвЖД и АО «СПК». Аналогичный подарок получит и первый пассажир, купивший билет на «Ласточку» по маршруту Екатеринбург — Кушва, отправление которой состоится также 12 января.

17:20 сбор представителей СМИ на вокзале Екатеринбург.

17:30 брифинг с участием руководителей АО «Свердловская пригородная компания» и СвЖД.

17:35 поздравление первого пассажира.

17:52 отправление пригородного поезда № 7053 сообщением Екатеринбург — Шаля.