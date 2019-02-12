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Анонсы


 

18:41 | 14.02.2019

Анонсы событий на 15 февраля

12:00 Мемориал Черный тюльпан. Состоится траурный митинг, посвященный 30-летию вывода советских войск из Афганистана. В 17.00 во Дворце игровых видов спорта (Олимпийская наб., 3) пройдет торжественной собрание, посвященное юбилейной дате.
В мероприятиях примут участие представители областного правительства, правоохранительных ведомств, Центрального военного округа и ветеранских организаций.

16:00 Дворец молодежи (пр. Ленина, 1; большой зал). Состоится официальное закрытие и церемония награждения победителей VII Открытого Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Планируется, что участие в мероприятии примет министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов.
В этом году чемпионат проходил на 15 площадках колледжей и техникумов Свердловской области, по 55 компетенциям основного состава и 34 компетенциям возрастной группы «Юниоры». В соревнованиях принимали участие более 600 человек. Отметим, что чемпионат Свердловской области традиционно является одним из самых масштабных региональных чемпионатов в стране.
VII Открытый Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) является составной частью движения «Молодые профессионалы» в Российской Федерации. Участие в движении «Молодые профессионалы» обеспечивает возможность повышения качества подготовки кадров в системе среднего профессионального образования, соответствия выпускников колледжей и техникумов, молодых работников предприятий международным стандартам подготовки кадров.

© «Вечерние Ведомости»

 


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